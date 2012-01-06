〔欧元债市〕供应压力打压意大利和西班牙公债价格

* 欧元区忧虑对债市的影响盖过了好於预期的美国数据

* 意大利和西班牙公债在标售前承压

* 奥地利指标公债收益率升至逾一个月高位

路透伦敦1月6日电---市场忧心于下周意大利和西班牙的公债标售,周五公布的数据表明美国经济复苏正处在轨道上,前者对债市的影响盖过了後者,推动意大利和西班牙公债收益率(殖利率)较买盘强劲的德债收益率的差值走阔.

奥地利指标公债收益率在下周公债供应前升至逾一个月高位,延续了因担忧该国银行业对匈牙利的曝险而激发的升势.近来匈牙利评级刚刚遭调降[ID:nCT0496193],而且该国在与国际货币基金组织(IMF)达成协议上举步维艰.

美国非农就业数据远优於预期,但债市对此反应短暂,德债迅速扭转了跌势,因市场焦点返至欧元区债务融资问题上.

"我们总是恐惧于债券供应,"法国农业信贷银行固定收益策略部全球主管David Keeble表示.

西班牙下周将标售两支2016年到期的债券,以及一支2015年到期的新债.意大利计划标售三年期公债,而且可能还会供应一些其他非指标期债券.

西班牙的赤字高於预期,导致有关民间部门应如何参与希腊救助的讨论重燃,而且由於欧洲在政策决定上缺乏紧迫感,已令市场人气无法获得往常1月时的提振.

10年期意大利指标政府公债IT10YT=TWEB收益率上涨3.6个基点,报7.179%,人们认为长期来看,这一借贷成本将难以维系.五年期公债收益率上涨11个基点,报6.335%.

交易员称,发现欧洲央行(ECB)干预债市.

10年期西班牙政府公债ES10YT=TWEB收益率上扬3.8个基点,报5.72%,五年期公债收益率蹿升12.8个基点,报4.89%.10年期奥地利政府公债AT10YT=TWEB收益率最新上涨6.6个基点,报3.606%.

"西班牙、意大利和奥地利(公债较德债的)利差迅速走阔,显而易见,这部分是因现在市场呈现普遍的避险情绪:对希腊、匈牙利、西班牙赤字的忧虑,各种因素,"WestLB的固定收益策略师John Davies表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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