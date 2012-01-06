〔美国热股〕Muddy Waters质疑分众传媒收购人参种植园行为,後者跌逾8%

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月6日电---中国数码广告公司分众传媒FMCN.O周五一度下跌逾8%,此前进行卖空操作的Muddy Waters LLC质疑分众传媒在"俄罗斯及朝鲜边境"收购一家人参种植园的行为.
对於路透要求置评的电子邮件,分众传媒没有立即回复.
分众传媒周五午後下跌6.04%,报18.51美元,当日稍早触及18.03美元的低位.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)