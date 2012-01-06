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亚洲 | 2012年 1月 7日 星期六 02:23 BJT

〔美国热股〕Muddy Waters质疑分众传媒收购人参种植园行为,後者跌逾8%

路透1月6日电---中国数码广告公司分众传媒FMCN.O周五一度下跌逾8%,此前进行卖空操作的Muddy Waters LLC质疑分众传媒在"俄罗斯及朝鲜边境"收购一家人参种植园的行为.

对於路透要求置评的电子邮件,分众传媒没有立即回复.

分众传媒周五午後下跌6.04%,报18.51美元,当日稍早触及18.03美元的低位.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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