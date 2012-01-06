〔英国债市〕英债上扬,受欧洲问题及纽约联储官员讲话影响

路透伦敦1月6日电---英国公债周五上涨,欧元区问题和美联储官员措辞温和的讲话超过了美国乐观经济数据的影响,债市全线上扬.

美国公债价格上升,此前纽约联邦储备银行总裁杜德利称,货币政策应补充国家政策以启动建筑业,并帮助美国缓慢的经济复苏.

"杜德利的讲话强烈暗示可能将出台更多量化宽松政策,"Lloyds策略师Eric Wand称,"自那以後,公债受到良好买盘."

3月英债期货FLGH2结算价涨22个跳动点,至116.48.可比德债FGBLH2升5个跳动点.

现货10年期英国公债GB10YT=RR收益率跌2个基点,至2.03%,较可比德债收益率差缩窄2个基点,至17个基点.

美国劳工部周五公布,美国12月非农就业岗位增加20万(路透预估为增加15万),11月修正後为增加10万(前值为增12万).12月失业率为8.5%,创下2009年2月以来新低,(预估为8.7%)[ID:nCT0496073]数据为美国经济复苏增加动能提供迄今最强有力的凭证.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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