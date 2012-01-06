〔欧洲股市〕收盘基本持稳,但录得第三周连涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3基本持稳

* 录得第三周连涨

* 在美国季报期前,投资者持谨慎态度

路透伦敦1月6日电---欧洲股市周五收盘基本持平,在三周连涨後,许多投资者乐于在下周一美国第四季业绩期开始前结清头寸.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘微跌0.03%,报1,013.73点,本周收涨1.2%,令人鼓舞的美国和中国经济数据暂时抵销了对欧元区的担忧.

该指数在午後交易中升至1,022.68点的日高,之前公布的美国非农就业报告显示就业稳健增长,为美国经济复苏增加动能提供迄今最有力的凭证.美国是欧洲最大的出口市场.

交易商称,乐观数据已被市场消化,在周四公布强於预期的民间就业数据後,市场对非农就业报告的预期升温.

"很多好消息已在过去数日被市场消化,因此关注焦点转向下周开始的业绩期,"ETX Capital的德国交易销售部主管Markus Huber表示.

欧元区银行.SX7E回落2%,因市场担忧银行业在市场融资的能力,以及欧元区国家的巨大主权债再融资需要.

英国富时100指数.FTSE收高0.45%,报5,649.68点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.62%,报6,057.92点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.24%,报3,137.36点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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