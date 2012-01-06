〔美国股市〕ADR下跌,因美元上涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约1月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因数据显示美国劳工市场转强,扶助推升美元兑多数主要货币.
美国12月非农就业岗位增加20万,路透预估为增加15万,失业率降至8.5%的三年低点,此为至今经济加速的最新证据.[ID:nCN1259634]
数据拖累欧元兑美元下跌至约16个月低位,因投资者关注欧洲国家的融资困难,且将欧元区经济前景和美国经济复苏增强作比较.
美元上涨打压外国企业ADR,因它们变得更昂贵.
德意志银行(DB.N)下挫5.43%,报34.26美元,瑞士信贷(CS.N)跌3.29%,报22.32美元,西班牙的Banco Santander STD.N下滑3.22%,报6.91美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.88%,而标普500指数.SPX收挫0.25%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.87%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑1.01%.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.83%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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