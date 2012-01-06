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亚洲 | 2012年 1月 7日 星期六 05:16 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,因美元上涨

路透纽约1月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因数据显示美国劳工市场转强,扶助推升美元兑多数主要货币.

美国12月非农就业岗位增加20万,路透预估为增加15万,失业率降至8.5%的三年低点,此为至今经济加速的最新证据.[ID:nCN1259634]

数据拖累欧元兑美元下跌至约16个月低位,因投资者关注欧洲国家的融资困难,且将欧元区经济前景和美国经济复苏增强作比较.

美元上涨打压外国企业ADR,因它们变得更昂贵.

德意志银行(DB.N)下挫5.43%,报34.26美元,瑞士信贷(CS.N)跌3.29%,报22.32美元,西班牙的Banco Santander STD.N下滑3.22%,报6.91美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.88%,而标普500指数.SPX收挫0.25%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.87%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑1.01%.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.83%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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