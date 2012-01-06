〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货跌至14个月低位,糖期货交投清淡走势迟滞

路透纽约/伦敦1月6日电---英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的罗布斯塔咖啡期货周五跌至逾一年的最低位,受累于最大种植国越南的丰产压力.但阿拉比卡咖啡期货尾盘逆转稍早美元走坚引发跌势而收高.

可可和糖期货在清淡交投中几无变动,两间市场似乎均接近底部.

欧元兑强势美元触及近16个月低位,因投资者关注欧洲国家的融资问题且拿欧元区经济前景与正在改善的美国经济复苏比较.

软商品市场未对美国就业数据作出反应,该数据显示,上月美国就业岗位稳健增长,失业率降至近三年低位8.5%,为美国经济成长加速提供了迄今最有力的证据.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌54美元,或3%,报每吨1,720美元,稍早一度触及14个月低位每吨1,717美元,受最大种植国越南丰产打压.

市场连续第三日下跌,因交易员预计,在越南新年来临前,将有来自越南的卖盘.越南新年将从1月23日起开始,为期一周.

洲际交易所(ICE)3月阿拉比卡咖啡期货KCc1一度受美元走坚拖累而走软,周四该期货合约受投资者卖盘的拖累录得逾两个月来最大单日跌幅.该合约今日尾盘逆转跌势收高2.20美分,或1%,报每磅2.2175美元,走势动荡.

ICE指标原糖期货SBc1微幅收高0.16美分,或0.7%,报每磅23.29美分,远低於周三所及七周高位每磅24.65美分.

糖期货周四跌逾5%,之前触发一波停损指令.

伦敦3月白糖期货LSUH2逆转跌势收高50美分,报每吨604.00美元.

ICE3月可可期货CCc1在淡静交投中收平,报每吨2,028美元,上升潜力受到非洲充沛供应的限制.

伦敦3月可可期货LCCH2收高3英镑,报每吨1,335英镑.(完)