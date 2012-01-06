〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受美元走强及出口疲弱打压

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五收低,交易商指因受美元走强及出口市场对美国小麦需求不旺打压.
本周指标CBOT小麦期货WH2累计跌4.3%.
埃及GASC购买了24万吨乌克兰、法国和俄罗斯或哈萨克斯坦小麦,这些小麦将於3月11-20日付运.
美国农业部公布,一周小麦出口销量为168,100吨,为近两年来最低水平,远低於30万至45万吨的预估区间.
指标CBOT-3月小麦期货收低4-1/2美分,报每蒲式耳6.24-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为57,748口.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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