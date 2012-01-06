〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第二个交易日收低,受美元走强打压

路透1月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二个交易日收低,交易商指由於美元走强,本周稍後出现技术性卖盘,令大豆期货今日尾盘下跌.

大豆期货成交量较此前30日均值低约三分之一.

美元/欧元升至近16个月高位,因有证据显示美国经济走强,而欧洲经济在与衰退进行角力.美元走强通常使美元计价的谷物和油籽承压.

一些交易商指南美作物天气的不确定性是利空因素,预报机构预期下周阿根廷部分地区和巴西南部将出现久盼的降雨.

一家预报机构称,下周中期前巴西南部受乾旱袭击的谷物种植区域将再度迎来降雨,但雨量可能太少,不足以缓解进一步减产的威胁.

Informa Economics调降了2011/12年阿根廷和巴西玉米和大豆产量预估,指因乾旱天气削弱了作物产量前景.

美国农业部将於1月12日公布作物报告,交易商预计美国2011/12年大豆产量和期末库存数据将几无变化.

美国农业部公布,上周美国大豆出口销量为281,300吨,为九周低位,亦低於交易商预计的40至55万吨的预估区间.

CBOT-1月大豆合约SF2跌11-3/4美分,报每蒲式耳11.89-1/2美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收低0.97美分,至每磅50.80美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1下滑0.7美元,报每短吨309.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为123,154口,豆油为75,621口,豆粕为39,944口.

以下为CBOT农产品期货在2010GMT的价格:

价格 日内 日内

变动 涨跌

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CBOT玉米Cc2 643.50 0.00 0.0%

CBOT大豆Sc1 1189.50 -11.75 -1.0%

CBOT豆粕SMc1 309.60 -0.70 -0.2%

CBOT豆油BOc1 50.80 -0.97 -1.9%

CBOT小麦Wc2 624.75 -4.50 -0.7%

CBOT稻米RRc1 1446.00 14.00 1.0%

欧盟小麦BL2X1 200.25 3.50 1.8%

美国原油期货CLc1 101.60 -0.21 -0.2%

道琼工业指数.DJI 12,373 -42 -0.3%

现货金XAU= 1616.04 -5.31 -0.3%

欧元/美元EUR= 1.2720 -0.0065 -0.5%

美元指数.DXY 81.2490 0.3120 0.4%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1347 -79 -5.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)