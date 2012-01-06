〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收盘基本持稳,关注阿根廷天气对产量的影响

路透1月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘基本持平,投资者周末前调整头寸,市场越发担忧干热天气对阿根廷玉米收成产生的影响.

阿根廷是继美国後的全球第二大玉米出口国,恶劣的天气打压该国的收成前景.

MDA EarthSat Weather称,料阿根廷下周将迎来大量降雨,将扶助放缓玉米和大豆作物生长状况恶化的速度.不过,降雨之後将出现更加干热的天气.

两大巴西玉米和大豆生产商Parana和Rio Grande do Sul周四大幅下调产量预期,因恶劣的干燥天气损及产量前景.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所维持阿根廷2011/12年商业玉米种植区收成预期不变,预计未来两周的降雨将令乾旱的田地重新焕发生机.

美国政府预测机构周四警告称,被指造成美国南部和南美洲乾旱的拉尼娜天气现象持续的时间将长于预期,直至北半球的春季.

美国农业部周五表示,美国上周出口销售玉米总量为30.6万吨,低於35-55万吨的预期.农业部表示,中国购买18.42万吨,墨西哥购买12.82万吨.

3月合约的关键阻力位在100日移动均线切入位6.61-1/4美元,支撑位在50日移动均线切入位6.26-1/4美元.九日相对强弱指标为62.

CBOT-3月玉米合约CH2收盘持平在每蒲式耳6.43-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为238,595口.(完)