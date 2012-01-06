〔金属期市〕期铜小升,受强劲的美国非农就业数据带动

* 美国12月非农就业岗位增加20万

* 美元指数触及一年新高

* 美国铝业降低铝产量

* 市场关注下周二公布的中国贸易数据

路透伦敦/纽约1月6日电---期铜周五小幅上升,对优於预期的美国就业数据反应冷淡.该数据为美国经济复苏在轨道上提供了进一步凭证.

对经济敏感的铜价本周几无变动,因投资者受一系列良好的美国经济数据,以及持续担忧欧元区主权债违约风险和欧元区国家融资压力所左右.

期铜扳回稍早跌幅,且小升至平盘上方,期铜升势因美元上涨而受限,此前数据显示美国12月非农就业岗位增加20万,失业率降至约三年低位8.5%.

Future Path Trading分析师Frank Lesh说,"(非农就业)数据持续显示美国经济正复苏,可能不是我们期望般强劲,但经济正在复苏."

"但重要的问题还是银行及全球银行体系的体质,"他说.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收升40美元,报每吨7,580美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGG2收升0.85美分,报每磅3.4350美元,交投区间为3.3935-3.4650美元.

尽管期铜价格走势迟滞,但本周未平仓合约攀升,触及11月底来最高水准.

期铜对美国就业数据反应迟滞,主要和美元有关.美元兑欧元大涨至16个月高位,反映欧元区和美国经济的表现愈发南辕北辙,市场认为欧元区正步向经济衰退.

分析师表示,欧元区债务问题和欧元区国家融资忧虑仍是焦点所在,期铜任何升势将是短暂的.

下周意大利和西班牙标售公债前,期铜投资者料将谨慎,且欧元承压.市场认为,这些公债标售将是受困的欧元区国家面临的今年首个公债再融资重大考验.

铜的基本面仍然正面,且有消息指出,Freeport McMoRan Copper and Gold Inc's (FCX.N)印尼铜矿的工人若得不到他们在近期进行的三个月罢工期间的薪资,他们将不会返回工作岗位.消息凸现供应紧张的局面.

其他金属方面,LME三个月期铝CMAL3收升33美元,报每吨2,069美元,受减产消息支持.

美国铝业(AA.N)表示,将削减其全球炼厂产能12%,该公司将成为在金属价格大跌之际首家采取直接行动削减成本的生产企业.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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