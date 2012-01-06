版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 7日 星期六 05:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数下跌0.45%,Nasdaq指数收涨0.16%

路透纽约1月6日电---美国股市三大股指在2012年第一周录得上涨,尽管周五道指和标普500指数收跌,美国12月失业率跌至近三年低位的消息未能引发投资者买兴.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI下跌55.78点,或0.45%,至12,359.92点;标准普尔500指数.SPX下滑3.25点,或0.25%,至1,277.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬4.36点,或0.16%,至2,674.22点.

本周,道指收升1.2%,标普500指数上扬1.6%,Nasdaq指数劲升2.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐