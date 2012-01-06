〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,但本周收涨逾2%

* 欧元兑美元挫至近16个月低位

* 美国就业成长加速,失业率接近三年低位

* 伊朗计划在一个月後进行第二轮军演,因遭制裁

* 应对伊朗封锁霍尔木兹海峡的应急计划就绪

* CFTC数据显示,美国原油投机客增加净多头头寸

路透纽约1月6日电---美国原油期货周五连跌第二日,美元走强以及对欧洲经济的担忧盖过了显示美国就业强劲增长且失业率降低的数据影响.

市场仍然担忧随着伊朗与西方国家间的紧张局势升级,石油供应可能中断,这限制跌幅.

尽管连跌两日,但美国原油期货本周收涨逾2%,2011年收高8.2%.

今日公布的数据显示美国12月非农就业岗位增加20万,超过预期,为三个月来最大增幅,失业率降至约三年低位8.5%.

部分分析师认为,就业数据并不令人意外,因周四的数据显示上月民间就业岗位猛增.

伊朗宣布计划下月在霍尔木兹海峡进行军演,这是该国在近几周向西方国家显示其好战姿态以来的最新动作,因西方世界对该国的新制裁威胁其石油出口.

行业消息人士和外交官员告诉路透,西方国家本周已准备好一项应急计划,通过动用创纪录数量的紧急石油储备来弥补一旦伊朗封锁霍尔木兹海峡而造成的海湾石油供应的缺口.

计划包括每日释出多达1,400万桶的美国,欧洲,日本和其他进口国的政府石油储备.

NYMEX-2月原油期货CLG2跌0.25美元或0.25%,结算价报每桶101.56美元.

伦敦ICE-2月布兰特原油期货LCOG2收报每桶113.06美元,上扬0.32美元.收盘时较美国原油溢价扩阔至每桶11.50美元,周四为10.93美元.

NYMEX-2月取暖油合约HOG2收报每加仑3.0702美元,上扬3.14美分,或1.03%.本周收涨13.52美分,或4.61%.

NYMEX-2月RBOB汽油合约RBG2收涨1.51美分,或0.55%,报每加仑2.7516美元.本周收高6.53美分,或2.43%.

根据商品期货交易委员会提供的数据,美国原油投机客在截至1月3日当周将其净多头头寸增加7,841口,至200,307口.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 101.56 -0.25 -0.3% 100.88 102.80 267,313 295,615

3月原油 101.78 -0.22 -0.2% 101.08 102.98 85,695 75,681

2月RBOB汽油 2.7516 0.0151 0.6% 2.7209 2.7645 32,990 48,705

3月RBOB汽油 2.7642 0.0162 0.6% 2.7342 2.7765 21,946 28,614

2月取暖油 3.0702 0.0314 1.0% 3.0417 3.087 50,047 80,942

3月取暖油 3.0638 0.0277 0.9% 3.0367 3.0800 27,768 35,143

ICE合约

2月布兰特 113.06 0.32 0.3% 112.03 113.68 180,948 200,275

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 570,905 580,873 481,504 1,399,617 -13,082

汽油 95,781 111,999 107,278 279,264 2,651

取暖油 134,102 175,528 131,395 266,365 1,406 (完)