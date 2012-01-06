〔全球金市〕金价收低,因市场消化美国良好的非农就业数据

* 金价创下五周来最大单周涨幅

* 欧元/美元下跌,因欧债危机和经济衰退忧虑挥之不去

* 多数分析师预计金价将在2012年触及纪录新高--伦敦金银市场协会(LBMA)调查

* 市场关注:周一美国公布消费者信贷数据

路透纽约/伦敦1月6日电---金价周五收低,结束了五个交易日来的涨势,但盘中交投震荡,因投资者消化了美国就业增长良好,且失业率接近三年低点的报告.

但金价仍创下五周来最大单周涨幅,目前黄金已略有盈余地扳回上周跌幅,上周曾跌至熊市区域.

数据显示,美国12月非农就业岗位增加20万个,失业率降至近三年低点8.5%,最有力地证明了美国经济复苏正在加速,此後盘中交投热络.

"由於人们对於经济复苏略感满意,黄金因而承压,但在我们获得一些重大消息使金价上下波动前,金价可能仍将呈区间走势,"Heraeus Precious Metals Management金属交易商Fred Schoenstein称.

1932GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,617.19美元.

本周累计涨3%,为12月初以来首次单周上涨.

"上周出现大量年底平仓後,金价本周上涨.如果基金经理希望向他们的客户展示自己持有黄金部位,那麽他们不得不将(黄金)重新纳入自己的投资组合,"Schoenstein称.

美国2月期金GCG2跌3.30美元,报1,616.80美元.

路透初步数据显示,交投连续第四个交易日热络,成交量较其30日均值高出约10%.分析师称,成交量较高暗示在假期交投淡静中黄金急跌後,目前买兴重燃.

欧元/美元触及近16个月低位,一度短暂跌破1.27美元,这是2010年9月以来的首次,因人们再度担忧欧洲通过公债融资及欧洲是否将陷於经济衰退.

过去两个月黄金与欧元呈亦步亦趋的走势,当时黄金跌入熊市区域.上周黄金较9月纪录高位一度低20%.

**分析师预计金价升至纪录高位**

根据伦敦金银市场协会(LBMA)的调查,分析师预计金价将连续第12年上涨,2012年将触及纪录高位,但对白银及铂金不太乐观.

投资者对美元、欧元或瑞郎等所谓法定货币贬值的忧虑,欧债危机及央行持续买入黄金的利多影响,是推动黄金的主要动力.

亿万投资富翁索罗斯在印度一家商学院表示,欧元的崩溃及欧盟的解体都会给全球金融体系带来灾难性後果.

但在上周金价下跌後,本周稍早汇丰及巴克莱调降了2012年金价预估.

现货白银XAG=跌1.9%,报每盎司28.72美元,本周累计涨近4%,创下一个月来最大单周涨幅.

铂金跌0.9%,报1,397.40美元,钯金下挫3.9%,报610.43美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1616.80 -3.30 -0.2 1609.00 1632.30 144,400

COMEX3月白银期货 28.683 -0.613 -2.1 28.570 29.460 36,813

COMEX1月铂金期货 1408.20 -9.80 -0.7 1401.10 1423.90 4,416

COMEX3月钯金期货 614.00 -30.40 -4.7 612.05 642.55 3,849

现货金 XAU= 1617.19 -4.16 -0.3 1609.45 1630.11

现货银 XAG= 28.720 -0.570 -1.9 28.620 29.460

现货铂金 XPT= 1397.40 -13.10 -0.9 1401.25 1418.00

现货钯金 XPD= 610.43 -24.55 -3.9 614.80 639.51

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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