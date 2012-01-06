〔加拿大股市〕因能源股下滑而收低,但本周上涨

路透多伦多1月6日电---加拿大股市周五收低,为今年首次,因资源股和金融股下跌,此前加拿大和美国就业数据未能鼓舞投资者.

美国12月非农就业岗位增加20万,路透预估为增加15万,失业率降至8.5%的三年低点,此为至今经济活动升温的最有力证据.[ID:nCN1259634]但该数据逊於周四公布的民间就业报告.

加拿大统计局周五公布,该国12月就业岗位增加17,500个.其中兼职工作岗位的增幅部分因全职工作就业岗位减少所抵销.该月失业率上升至7.5%,11月时为7.4%,因劳动参与率上升.[ID:nCT0496003]

多伦多交易所S&P/TSX综合股价值指数.GSPTSE收跌48.76点,或0.4%,报12,188.64点,结束五天连涨势头.本周,该指数升近2%.

10项分类指数中有七项收跌,能源股和资源股下跌0.6%,领跌大盘.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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