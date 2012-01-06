〔加拿大汇市〕加元兑美元重挫至两周低位,因加拿大就业数据令人失望

路透多伦多1月6日电---加元兑美元周五跌至逾两周最低,之前疲弱的加拿大就业数据以及对欧债危机的不安盖过了向好的美国就业数据产生的利好影响.

加拿大就业数据中的多项指标令人失望.12月就业岗位增加17,500个,但失业率攀升且新增岗位均为兼职职位,进一步显示衰退後招聘大增的势头已经结束,而美国就业增长势头最终加速.

加元/美元CAD=D4收报1.0270加元,或0.9737美元,低於周四收盘时的1.0191加元,或0.9813美元.本周收跌1%.

美国和加拿大股市走低以及欧元重挫未能扶助提振对加元的人气,因投资者继续担忧欧洲国家和银行的融资问题.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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