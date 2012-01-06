〔加拿大汇市〕加元兑美元重挫至两周低位,因加拿大就业数据令人失望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多1月6日电---加元兑美元周五跌至逾两周最低,之前疲弱的加拿大就业数据以及对欧债危机的不安盖过了向好的美国就业数据产生的利好影响.
加拿大就业数据中的多项指标令人失望.12月就业岗位增加17,500个,但失业率攀升且新增岗位均为兼职职位,进一步显示衰退後招聘大增的势头已经结束,而美国就业增长势头最终加速.
加元/美元CAD=D4收报1.0270加元,或0.9737美元,低於周四收盘时的1.0191加元,或0.9813美元.本周收跌1%.
美国和加拿大股市走低以及欧元重挫未能扶助提振对加元的人气,因投资者继续担忧欧洲国家和银行的融资问题.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。