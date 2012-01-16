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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 11:01 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间
           (亿元人民币)
====================================================================
*国开行    不超过200      7年     周二招标    固息金融债  1/18-2/1
*国开行    不超过100      5年     周二招标    浮息金融债  1/18-2/2
                                           (一年定存基准)
 国开行      *200        10年     *3.85%      固息金融债  1/11-1/16
 国开行       200         5年     2/7招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     3/1招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     4/10招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     5/3招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     6/5招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     7/5招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     8/7招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     9/6招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     10/9招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     11/1招标    固息金融债     --
 国开行       200         5年     12/4招标    固息金融债     --
 浦发银行   不超300     3/5年       --         金融债        --
 (600000.SS)   
 深发展     至多300     1-10年      --         金融债        --
          不超过100     5-15年      --         次级债        --
 (000001.SZ)至多300     1-10年      --         金融债        --
 兴业银行   至多500   不超10年      --         金融债        -- 
 (601166.SS)
 民生银行 不超过500       --        --   小微企业专项金融债  --
 (1988.HK)(600016.SS)

  注: *表示新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 边竞

 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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