《中国金融债发行日程表》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== *国开行 不超过200 7年 周二招标 固息金融债 1/18-2/1 *国开行 不超过100 5年 周二招标 浮息金融债 1/18-2/2 (一年定存基准) 国开行 *200 10年 *3.85% 固息金融债 1/11-1/16 国开行 200 5年 2/7招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 3/1招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 4/10招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 5/3招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 6/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 7/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 8/7招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 9/6招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 10/9招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 11/1招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 12/4招标 固息金融债 -- 浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 -- (600000.SS) 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ)至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 民生银行 不超过500 -- -- 小微企业专项金融债 -- (1988.HK)(600016.SS) 注: *表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。