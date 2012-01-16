《特写》中国宏观数据很"丰满",微观感受很"骨感"

* 中国2011年宏观经济数据亮丽

* 但诸多微观领域得反馈信息并不乐观

* 受调控的房地产及外贸、券商、代客理财等诸多领域蛰伏过冬

* 2012年或充满纠结和不确定性

作者 沈燕

路透北京1月16日---全球经济一片哀鸿之声中,中国风景"独好":2011年中国录得的经济数据依旧"丰满",全年GDP增速保持9%左右,继续稳居全球前列,通货膨胀压力持续缓解.

然而光鲜数据的背後,来自微观领域的反馈却是"另有一番滋味在心头":欧债危机继续发酵,中国经济下行趋势颇为明显,预备蛰伏过冬的领域似乎有增未减,不仅包括受严厉政策调控的房地产领域,受外围环境影响的外贸、券商、甚至银行等.

就职于中国四大国有商业银行之一的明小姐,担任理财部客户经理,她也是进入该领域最早的从业人员之一,历经股市,期市,黄金交易等牛熊市交替的风光与艰辛,谈及2011年的理财市场和龙年展望时,她很无奈.

"去年下半年开始就开始多看少动,已经不敢给客户提任何理财建议了,买啥赔啥...现在很多行业都在过冬,我们也休息一下吧,目前看只有保本的理财产品和国债还能碰碰."她在电话中对路透表示.

回顾2011年,中国似乎除了国企及垄断行业能享受到与经济增长同步的喜悦外,诸多实体经济领域,尤其是小微企业,"缺钱"的阴霾笼罩全年.2012年或许将更加充满纠结和不确定性.

在流动性偏紧,负利率等多种因素作用下,去年理财产品、民间借贷一度风光无限,加大的风险也引发监管层高度关注并加强相关监管,去年几度发文,禁止银行变相高息揽储.

诸多实体经济感言沦为银行的"打工者",但看似凭借着垄断保持业绩高增长的中国银行业,2012年的情况或许没有那麽乐观.投资银行瑞银的报告就预计,今年国内16家A股上市银行净利增速将减至17%,2011年预计为30%;而且银行股今年表现仅会略超大盘.[ID:nCN1328750]

**宏观数据总体光鲜亮丽**

相形之下,宏观的成绩单可谓为靓丽;国家统计局局长马建堂最新文章指出,2011年中国经济保持9%左右的增速来之不易,经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.[ID:nCN1339202]

不过对中国经济是否硬着陆的讨论以及唱衰中国经济的声音从来都不绝于耳,即使中国经济已经保持了三十多年的近两位数高增长.

曾任中国国家统计局局长的李德水就在统计局网站撰文称,要正确对待国内外"唱衰"中国经济的言论.并指出2012年拉动中国经济增长"三驾马车"具备了继续保持平稳较快发展的基本条件.

但对今年的宏观经济表现出忧虑的专家也不少,"2011年是最关键的一年,关键在於宏观经济政策的调整,2012年的特点我认为是最纠结的一年."国务院发展研究中心副主任侯云春在民营经济讨论会上称.

他认为,拉动经济增长的三大需求消费基本上是个常态,不可能大幅度增长,也不会大幅度下滑.但是外需和投资都会有比较大的变化,由於全球经济增长复苏乏力,外需增幅减缓,出口有可能掉5-8个百分点.固定资产投资也可能要增幅减缓几个百分点.

数据显示,去年1-11月累计,全国财政收入97,309亿元,同比增长26.8%.不过财政部专家此前在接受路透专访时提到,放慢的经济增速相应导致财政收入增幅放缓,预计2012年财政收入增幅会在10%左右.[ID:CN1280618]

**微观感受大不同**

不可否认,凭借资源、资金和垄断地位等多重与生俱来的优势,诸多国企仍是支撑中国经济高速增长的主力军.去年前11个月,国有企业累计实现利润总额20,415.6亿元人民币,同比增长13.7%.其中实现利润增幅较大的行业为化工、建材、有色、轻工、煤炭.

但游离上述领域之外的却是资金链断裂,老板跑路的新闻不绝于耳,尤其是对外依存度较高的沿海发达地区体现更明显.

深圳一家外贸公司的黄小姐,新年伊始接到供货商拿钱跑路的消息,就在前一天她刚刚付给这家工厂8万美元的货款,"说是工厂老板借高利贷,快过年了去躲债了."她在电话中称.

"工厂已经被当地政府接管了,存货也都封了,因为要先保证发工资...我老板已经专门从意大利飞过来,就是看看能不能减少点损失."她无奈地称.

根据广东媒体报导,深圳市龙岗区2011年共发生企业欠薪逃匿事件110起,比2010年89起上升23.6%,涉及金额2,987.6万元.

来自资本市场的反馈就更显悲情,2011年中国股市全年跌幅超过20%,在证券行业浸淫了逾十个年头的国信证券分析师董斌提到两个数字:2011年公募偏股型基金平均亏损约25%,每个股民平均亏损约4万元人民币.

"因为股票发行制度的缺陷,所谓的市场化定价实质上是伪市场化,股市已沦为各方利益集团合法掠夺股民财产的平台."他尖锐地指出,任何投资理念,包括价值,理性长线等等投资都在中国股市失效是个不争的事实.

房地产行业的过冬更在意料之中,尽管前两年该行业的暴利备受批评,但放在宏观经济的大棋盘中,这个冬天会持续多久?

中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZ总裁郁亮稍早表示,2012年公司发展策略将是"过冬".将坚持现金为王,多储备现金;房子卖得更积极一点;更谨慎买地;做好管理成本控制,降低开支费用.

"此次房地产调控是2008年调控的延续,但不同的是,2008年的金融危机促使国内放松了对当时地产行业的调控,而这一次地产行业不会再有这样的好运了,而且现在还很难判断这个冬天有多长,"郁亮称.

而董斌也提到,从历史经验看,股市不好,消费也不可能好到哪里去,更别说政府鼓励要增加居民财产性收入了.

最新发布的广州社情民意研究中心公布"北(京)上(海)广(州)市民看物价、房价和股价"的民意调查结果显示,受访市民普遍对物价、房价和股票价格在过去一年的变化表示不满意.其中对物价变化的不满度最高,达到64%,此外,市民对股票价格调控的不满意程度居首位,不满意程度达到41%.

展望2012年,北上广三地受访市民对於物价的预期较差,56%的受访者认为物价将不同程度上升.而对於房价的预期以看跌为主,四成人认为房价将不同程度下降.股票价格预期则不确定,五成人认为其前景"难说".(完)

(北京中文部邵晓忆也有贡献)