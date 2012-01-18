《HOME专栏》铜矿供应情况更加晦暗不明

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/许娜

路透伦敦1月17日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)再次提醒了铜市场,为何铜仍是唯一价格大大高出生产成本的基本金属.

力拓今早公布的产量报告显示,第四季铜矿产量较上年同期减少26%.全年产量为51.97万吨,较2010年下滑15.84万吨或23%.

该报告显然可以说明去年铜矿供应的情况有误.

请记住力拓在全球两大铜矿--智利的Escondida及印尼的Grasberg持有股权,且掌握了美国(Kennecott)、南非(Palabora)及澳洲(Northparkes)的主要运作.

**产量中断的一年**

Grasberg和Escondida是解释去年全球铜矿供应如此不稳的最佳例证,而且以价格水准来看,应该是会激励每一家厂商竭尽全力开采才对.

然在2011年快结束的几个月,Grasberg的开采呈现停滞,因罢工行动延长.

第三季时产量为11.1万吨,到第四季滑落至只剩2.05万吨.然这些只是力拓根据大股东Freeport McMoRan (FCX.N)公布的信息所做出的预估.Freeport McMoRan将在1月19日公布财报.

Escondida第三季的产量同样也受到罢工的影响,尽管罢工只持续几周的时间.

对全球最大的铜矿Escondida而言,更重要的问题是2011年下半年矿石平均品级降至仅有0.97%,不及2010年的1.29%.

铜精矿的产量也随之下滑,从78.7万吨降至53万.要是全球第二大铜矿没有进行罢工,Escondida这样的产量水准可能使得其全球最大铜矿地位不保.

Escondida是智利铜矿老化问题的代表.截止11月的一年全国的产量较2010年水准减少了4%.

Grasberg则是劳动力不稳的代表.劳工问题已是2011年铜市场的特性,因价格高涨引起工会要求分得更多的利益.

如果全球产量勉强有点儿成长,这是只能贫弱成长的原因.但这还不是结论.

Escondia产量,请点选图表(link.reuters.com/cew95s)

智利铜产量,请点选图表(link.reuters.com/zaw95s)

指标铜条件图表,请点选图表(link.reuters.com/hyv45s)

**情况只会好转?**

2012年情况想必只会好转.

Grasberg与工会在12月达成突破性的协议後,如今正缓慢恢复正常运作.

另一方面,Escondida的矿石品级今年下半年料将回升,主要拜改用坑内破碎机所赐,这将得以取得矿床中较高品级的部分.

这些大型矿区的产能利用率改善,加上又有第一个新一代的矿区,今年的全球供应可望增加9%或150万吨.

至少理论上是如此.

国际铜业研究组织(ICSG)在9月做出这番预测,并把70万吨记入借方栏,以反映会有更多意外的供应中断.其他预测铜矿市场供应的机构也将如此.

每年这个时候我们应该可以得到最佳市场指标,了解铜矿供应情况.

毕竟如果几家大型矿商和精炼商都不知道原物料的供应预估会如何,我们还有机会得知吗?

**距离达成定价基准还很远**

但是,最大的矿商和炼厂对於达成定价基准的共识还存在许多问题.

定价基准可能会基於Freeport与日本和中国炼厂达成的协议,铜精矿粗炼费料将为每吨63.5美元,精炼费为每磅6.35美分.

定价基准也可能基於必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)与印度和中国炼厂达成的协议,那麽铜精矿粗炼费将为每吨60.0美元,精炼费为每磅6.0美分.

定价基准还可能根本就不会达成,因为必和必拓与住友金属矿山(5713.T)间的谈判已经破裂.

今年的谈判因一系列的一次性事件而屡次陷入令人绝望的境地,首先是Grasberg矿场罢工,其次是日本Saganoseki炼厂暂停运营,之後菲律宾联合冶炼及精炼公司(PASAR)的炼厂也可能暂停运营.

让人更摸不着头绪的是,以年度合约条件来看肯定是较上年有所增加,显示供给改善,但就现货铜精矿来看却是反其道而行,暗示供应状况恶化.

英国分析机构Bloomsbury Minerals Economics发表报告称,智利国有铜公司Codelco刚出售了一大批铜精矿,分别为10美元和1.0美分的年初发货铜精矿,以及20-30美元和2-3美分的下半年发货铜精矿.

感到困惑麽?你只是和铜原料市场中的其他人一样罢了.

**前景不明**

这不只是神秘的铜原料市场的问题.

精炼铜市场一直且仍将受供应状况的主导.毕竟,这正是铜价不同于伦敦金属交易所(LME)的其它基本金属,仍交投於生产成本曲线之上的原因.

在铜精矿定价问题上远未达成一致表明,即使专家、矿商和精炼商也无法就供应增幅预期达成共识.

这本身意味着,供应面将再次成为今年重要的价格推动因素,但是多是空仍难下定论.

那麽,铜冶炼的指标合约情况如何?

必和必拓去年曾提供半年度合约,以期打破与精炼商间的谈判僵局.

但缺少其他矿商的支持,使其今年不愿考虑这个选项.

这是一大憾事.因为若有任一年度需要一个更加精细的指标,必和必拓的做法便已足够.(完)