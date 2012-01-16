《中国金融焦点》央行大刀阔斧拔除金交所"野草",规范後翘首待创新

* 央行大力整顿金交所,意欲规范市场乱象

* 非合规黄金市场兴起事出有因

* 一刀切整顿需善後

* 金交所需加速制度完善和产品创新,如引入做市商体系等

作者 林琦

路透上海1月16电---中国央行等部委近期一纸通知,大力整顿此前乱象纷呈的国内黄金交易所市场;但拔除"野草"或许简单,现存的正规机构还要能及时吸收民间经验,取长补短,加速制度完善和产品创新,方能巩固整顿成果.

这次整顿的背後,更多透露出国内黄金投资者诸多需求仍待以满足的现状.业内人士期望,在整顿完成後,上海黄金交易所等正规交易场所应该加速创新,例如引入做市商体系、产品更多元化,吸引更多投资人的参与,为中国黄金市场争夺更多话语权.

"国内黄金市场的成熟,还需过渡5-10年时间,我们只经历了牛市,但没有经过熊市,投资者还不成熟."担任多家媒体黄金观察员的资深评论人士肖磊指出.

不过他亦认为,当前国内的黄金交易体系抑制了一些投资者的需求,未来需要有一些制度上的创新,例如引入做市商体系、引进境外机构会员等.

央行,公安部等五部委去年底发布通知,确定上海黄金交易所和上海期货交易所是国内唯一两家可开展黄金交易的交易所,其余正在筹建的黄金交易所一律终止设立,已开展业务要立即停止开办新业务,妥善做好善後处理.

这意味着去年一度相当活跃的天津贵金属交易所、湖南维财大宗贵金属交易所等国内地方性黄金交易平台将面临关闭.业内人士透露,天贵所的主打产品--天通金的交易量达到上海金交所黄金交易的四分之一至三分之一,若此次不是央行叫停,估计用不了一两年,天通金的成交量将超越上海金交所.

**纷乱的背後**

整顿的由来,源自国内黄金市场的纷乱无序,全国涌现大量的黄金交易所或交易中心,除天津贵交所,湖南维财等少数大市场外,还有许多小型交易平台的交易制度相当不完善,甚至部分平台借机坑蒙拐骗.

为什麽上海金交所成立近十年了,还有那麽多资金愿意在这些小市场中炒金呢?业内人士归结为几点:第一,上海金交所实行的撮合制不适应有些大宗买卖需求;第二是金交所的交易时间不能与欧美市场完全重叠;第三是入市门槛高,杠杆率低.

成都天鑫洋金业有限公司副总经理杨路涛指出,黄金市场是一个小众市场,上海金交所的成交并不象股市那麽活跃."一旦我有几十公斤的买盘,不一定马上就能成交,价格有可能上去好几元."

众所周知,国内黄金市场是一个影子市场,定价基本跟随伦敦及纽约市场.上海金交所目前日盘交易时间为9:00-15:30,夜盘自20:45开始,至2:30结束,这意味着其金价并不能及时反映欧洲市场的变化.

但天津贵交所成立近两年来,一直实行周一至周五的24小时交易制度及仿效伦敦市场的做市商制度,吸引大量投资者参与.不过亦有业内人士指出,天贵所亦存在一些缺陷,例如其资金托管银行并未被真正监管,资金安全尚存疑问;交易成本相对高昂等.

"(国内)现有黄金品种与外盘相比没有多大竞争力,"杨路涛补充说,不少人炒金就是为了投机,以小博大.入市门槛越低,博的机会就越大.

上海金交所的保证金要求为12%,而银行对於个人客户的要求一般为20%左右.上金所的交易单位一手即为1,000克,这意味着其入市门槛近7万元.而整顿前国内不少交易市场的一手仅为一盎司(31.1克),入市门槛仅几千元即可.

**善後**

元旦前後,山东标金投资公司、湖南维财贵交所、浙江汇联金银制品交易市场等黄金交易平台陆续刊登通知,要求其客户在黄金品种上逐步平仓;而天津贵金属交易要求暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务.

天津世元金行区域经理汤军伟表示,天贵所近日已提高老客户的黄金交易保证金,希望引导这些客户逐步退出黄金交易.

"整顿前天通金的交易量占天贵所的总成交易不到一成,大部分是炒白银的,现在炒金的客户更少了."他说,银价与金价的关联度很大,而且受到政策管制力度较小.

四川一家黄金投资公司员工表示,整顿令出台後,他们的一部分客户会转向上海金交所,但也有客户自认风险控制能力强,会转向外盘交易.

"这是挺无奈的,国内交易体制太死了,只能到海外去博博看."他说,坦白而言,他更喜欢选择天通金,其做市商制度较为便利.

经易期货分析师魏亚楠则指出,其实普通居民希望买黄金保值,象实物金,纸黄金或金交所的T+D远期品种,以及纸白银,甚至即将推出的白银期货.

"投资者不应单纯考虑杠杆率,交易便利,其实,风险和资金安全还是应该更多考虑的."他建议,普通投资者应理性投资黄金,选择合规渠道.

**完善和创新**

肖磊感叹道,"中国黄金市场,急需整顿的并不是天贵所,而是那些以代理外盘名义或自己开盘的交易市场,天贵所这次被误伤了."

BEST黄金投资网分析师孔繁旭指出,中国需要实现黄金交易产品和贵金属交易产品的多元化,以满足于市场的不同需求.

他建议称,整顿清理之後,需要政府给现在投资於天通金的客户一个投资的平台和类似的品种,相关的法律法规出台与实施,这样政府清理才会有明显的效果.

不少业内人士认为,国内黄金市场提供的投资品种仍相对比较单一,国际市场上有很多的类似黄金交易品种,如黄金ETF(交易所交易基金)、黄金期权、黄金债券等,中国尚没有出现.

上海金交所新闻发言人顾文硕稍早透过媒体表示,"上海黄金交易所一直在进行研究,希望在条件成熟时加大创新力度,推出一些新的产品来满足市场需求."(完)