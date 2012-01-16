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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 09:06 BJT

****主要国家经济指标预测--1月16日****

路透1月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月16日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平

报纸招聘广告 -- +0.6%

0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.7%

0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.8%

(较上年同期) -2.9% -2.4%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%

美国市场逢马丁路德金纪念日休市

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月13日(五)

0100 韩国央行利率决定 1月 3.25% 3.25%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)12月 -0.6% -0.1%

(较上年同期) +8.7% +9.15%

产出物价(较前月) -0.2% 持平

(较上年同期) +4.8% +5.0%

核心PPI产出物价(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +3.0% +3.2%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差69 逆差15

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差477.5 逆差450

1330 美国进口物价 12月 -0.1% -0.1%

出口物价 +0.1%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 顺差10.7 逆差5

进口(亿加元) 390.2 --

出口(亿加元) 400.9 --

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 74.0 71.5

现况指数 82.6 80.2

预期指数 68.4 65.0

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 121.2 --

1月15日(日)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 顺差34 --

出口(较上年同期) +10.8% --

进口(较上年同期) +13.6% --

2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 +0.3% -0.1%

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

2350 日本机械订单(较上月) 11月 +14.8% +6.0%

(较上年同期) +12.5% +4.4% (完)

--整理 隋芬/李婷仪;审校 程琳

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