(重温稿)〔台湾货币市场〕资金偏紧短率略升,关注下周资金需求高峰来临

* 资金供给偏紧,下周资金需求高峰来临

* 短票发行量续增,料为年关前高点

* 兑领新钞多寡料影响下周资金水位

* 下周短率升幅料有限

记者 李文科

路透台北1月13日电---台湾银行间短期利率周五走升.受通货发行影响,年关前发放奖金高峰,资金抽离市场,且央行冲销力度不减,短率略为走升.市场预计下周为资金需求最高峰,短率料持续上升,但幅度应有限.

市场人士称,今日汇市没有明显的资金流入,而外商行资金拆出比较少,到期续做也比较少,市场资金相对紧张.拆款利率高位小幅上升一至两个基点,但各家银行资金状况不同,分配不均.市场预期央行会适时调节市场资金水位,不会令资金过分紧张.

市场人士并提醒,下周兑领新钞的多寡将影响银行周转资金,且考虑到下周存单到期量比较少,因此下周初银行操作会相对保守.

"最近几天央行代收量蛮大的,但我们不一定收得到位.外资方面的钱也相对难收,"一位公股银行的人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.404%,上日0.401%;区间在0.299-0.740%,上日在0.299-0.720%.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.770%,上日在0.392-0.750%.

台币兑美元TWD=TP昨日收盘因央行进场干预而微贬0.3分之後,周五以小升0.2分收市,报30.00.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.[ID:nCT0499623]

央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**短票利率扬升**

短票方面,交易商指出,今天市场资金偏紧,且发票量创本周最高,部分大型银行对短票的需求降低,令短票成交利率走升.

票券商亦指出,尽管下周兑领新钞将影响银行周转资金,但考虑到下周五之後就是农历新年假期,下周的短票发行量不会很大,因此估计今天应该就是年关前的短率最高点.

"今天发票量比昨天高,但下周的发票量估计是今天的一半或者一半不到,今天的利率应该是最高了,"一位大型票券商交易员说.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.87%,略高於上日的0.83-0.86%.大型银行落点在农历年後的免保短票可至0.88%.

今日存单到期金额为4,613.3亿台币,存单发行金额4,493.3亿,存单发行余额减少120亿. [TW/MMTCN]

下周央行存单到期共8,478.1亿,分别是周一3,696.6亿,周二422.5亿,周三是2,035.5亿,周四895亿,周五1,428.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为32亿台币,累计至周日超额准备为129亿台币,加计前期1%的超额准备为1,012亿台币.

**RP利率持於区间**

台湾债市同业附买回(RP)利率周五持於区间.农历年前通货发行效应发酵,投信基金也陆续走钱,令整体市场资金供应偏紧;随着年关将近,预料下周资金需求将达到高峰.

资金调度人士指出,近两日见政府基金与股票型基金自RP市场抽钱,推测应与进场护盘以及加码台股有关,另见寿险和一般企业资金供给减少,使得RP利率成交低档似有蠢蠢欲动向上的迹象,不过主要成交区间仍维持在先前水准不变.

他们并表示,为因应年终奖金发放与农历春节换新钞等资金需求,料下周资金需求庞大,但因各家交易商均已备妥,加上央行有意维持市场资金宽松水位,预料应可平安度过.

另外,交易商统计下周大型紧缩因数如下:周二(17日)有83亿台币的渣打银行金融债交割;周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿.他们表示,料债券交割对市况影响应有限,市场仍将焦点集中在通货发行带来的紧缩效果.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

上午时间11:45时,台股加权指数.TWII上涨0.27%,至7,205.78点.(完)