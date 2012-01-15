(重温稿)〔中国新股〕证监会审核通过人民网A股IPO申请

路透上海1月14电---中国证监会周五晚间公告称,审核通过人民网股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.

人民网此前公布的预披露资料显示,其A股计划发行6,911万股,占发行後总股本的25%.计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).

发行前,人民网控股股东及实际控制人为人民日报社,除直接持有66.01%股份外,还通过环球时报、京华时报和汽车报社分别间接持有11.89%、0.82%和0.82%的股份.因此,人民日报社直接及间接持有79.54%股份.另外,中影集团、中国联通、中国电信、中国石化、中信证券旗下金石投资亦有参股.

数据显示,2011年1-6月,人民网实现营业收入2.11亿元,净利3,050万元.目前其收入来源主要是广告业务.2010年,公司互联网广告业务实现收入1.68亿元,同比增长62.48%,占营业收入比例为50.79%.

中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.另据路透消息指,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)