〔货币市场〕银行间拆借利率下滑,定盘後标普宣布的降级行动令市场不安

路透纽约1月13日电---银行间拆借利率周五下跌,因银行系统现金过剩,不过市场仍对将於定盘後出炉的标准普尔评级结果感到惴惴不安.

美元银行间拆借利率连续第六个交易日下滑,欧元拆借利率触及九个半月新低.

野村美国利率策略主管George Goncalves称:"年初以来,好多市场都能看到欧元区压力上升的迹象,其中关键的就是融资市场和二线债券市场."

他指出,欧洲央行向金融系统注入流动性,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)延长与欧洲央行的美元流动性互换安排,都帮助缓解了银行间拆借市场的部分压力.

周五银行间拆借利率在标准普尔宣布评级决定前定盘.

Markit信贷研究主管Gavan Nolan称,即便欧洲国家评级调降已经部分反映到市场预期中,但仍有可能雪上加霜."关键的是,法国和其他欧元区国家评级遭调降,将意味着欧洲金融稳定机构(EFSF)也会失去AAA评级.这会提高其融资成本,降低借款能力;并且本质上会让它的生存能力受到严重质疑."

另外周五数据显示,商业银行在欧洲央行的存款创下4,900亿欧元纪录高位,几乎是抵消了欧洲央行上月提供给银行的近5,000亿美元三年期贷款.

一名货币市场交易商称:"(欧洲央行的)流动性带来了有利的开局,但无担保拆借活动没有回升,拆借活动大规模出现还得等很久."

欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周五由1.245%跌至1.231%,为去年3月末以来最低.

欧元伦敦银行间拆放款利率(Libor)EUR3MFSR定盘价跌至1.17029%,刷新九个半月低点.

欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=自0.375%小涨至0.378%,但未来数周料因流动性过剩而触及0.35%的低点;据路透计算,超额流动性已升至4,250亿欧元.

三个月美元LiborUSD3MFSR=周五定盘于0.567%,从上周所及的18个月高位0.5825%下降.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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