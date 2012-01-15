《美股一周展望》企业财报与欧洲形势,影响股市走向的两大因素

路透纽约1月13日电---美国股市投资者在新的一周里将再度于两种因素的角力之下斟酌其操作方向.一方面是美国国内经济显现复苏活力,另一面则是海外形势依然令人忧心忡忡.预计多家重量级公司的财报将为美国经济好转再添佐证,但欧洲则因信贷评级遭调降而继续愁云惨淡.

银行股可能又一次成为首要关注焦点,因为欧洲危机令他们的获利前景存疑,而且很多重要金融机构都将开始发布业绩报告.

美股走向近期与欧洲主权债务危机逐步脱节,因欧元区浮现一些进展迹象,而且美国经济数据改善,这提振了增长前景并因此推动美股走高.金融股是这波涨势的受益者,美国银行自年初以来大涨了22%.

1月迄今,标准普尔500指数.SPX攀升2.5%,道琼工业指数和Nasdaq指数亦分别上扬1.7%和4.1%.

"随着财报季的展开和欧洲情势的变化,未来数周可能见到波动率升高."BNY Mellon Wealth Management的投资策略主管Christopher Sheldon说道,"我们希望看到欧洲问题得以解决,但未来发展势必跌宕起伏,虽然财报料将继续表现相对良好,但我们预期同2011年相比,增长会有所放缓."

不过,欧洲局势的不确定性周五再次强悍登场.标准普尔在市场收盘後调降了包括意大利在内的多个欧元区国家的信贷评等.降级消息引发美股卖盘,抹去了指数在当周录得的大部分涨幅,该周标普500指数曾连涨四个交易日.

降级行为可能加深欧元区的困境,人们或不得不担忧这将给美国银行业者带来怎样的冲击.

然而,寻求经济改善迹象的市场人士不必操心那麽远的事情.近期的数据都很不错,周五新鲜出炉的美国消费者信心指数触及八个月高点,大大超越了预期.

"降级的可能性已经在市场中盘旋了好一段时间,因此尽管今日对此有些反应,但其实每个人心里都预见到了这样的结果.因此,我不认为这会造成多么巨大的影响,特别是目前的财报公布趋势仍然强劲."Waddell & Reed Financial的执行长Hank Herrmann如此表示.

**未来料将趋好**

多家重量级企业的财报应可巩固经济增长的前景.美国银行(BAC.N)、通用电气(GE.N)、英特尔(INTC.O)、高盛(GS.N)和微软(MSFT.O)都将陆续发布业绩报告.

最先发出的消息看来是支持形势好转的前景.摩根大通(JPM.N)称美国经济正在走强,尽管该公司获利下降了23%.美国铝业(AA.N)在本周稍早上扬,因其对铝行业给出乐观预估.

"银行业是构成整个大局的重要一部分,特别是考虑到欧洲的事务.此外,投资者还将关注通用电气等全球性大企业的表现,以寻获有价值的讯息."Herrman说道.

新的一周将迎来如下大事.首先,美国周一将因马丁路德金纪念日而休市一天,之後将公布的数据包括:纽约联邦储备银行的1月制造业指数,两份重要的通胀报告--12月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI),以及12月房屋开工数据.

美国三大股指在刚结束的这一周都录得涨幅,道琼工业指数收高0.5%,标准普尔500指数和Nasdaq指数的涨幅分别是0.9%和1.4%.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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