〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至近一年低位,人气低落

路透伦敦1月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五跌至近一年低点,因货运活动放缓和船队供应增加都进一步打压市场.

船运市场料将在未来数月面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,这其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌52点或4.71%,至1,053点,为去年2月7日以来最低.今年开年以来该指数已跌逾30%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"成交量有限而且需求不振,让固定费率的船运活动销声匿迹,导致干散货运价指数降至近一年低位."RS Platou Markets表示,"鉴於船舶供应量大增,或许要等待更多时间才能令这些吨位被回归的需求所消化掉."

巴西第二大铁矿石出口商CSN (CSNA3.SA)表示,可能暂停其矿石装运,因为该国主要铁矿石产区遭遇超过往昔的滂沱大雨,令运营受阻.

此外,全球最大的铁矿石出口终端--澳洲的Port Hedland在周五重新开放,此前曾因热带飓风Heidi的袭击而一度关闭.

去年,天气相关因素曾使巴西、澳洲和日本货运市场有好几个月疲缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌4.17%,海岬型船舶平均获利降至9,116美元,为去年6月15日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌5.53%,该型船舶平均获利为10,075美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)