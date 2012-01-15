《综述》欧元区遭受标普调降评级和希腊债务重组谈判暂停的双重打击

* 标准普尔调降欧元区九国评级,给予14国负面展望

* 法国和奥地利失去AAA评级,仅德国幸免于难

* 希腊换债谈判暂停

* 欧元、股市下跌,公债风险溢价上升

记者 Matthias Sobolewski/Dina Kyriakidou 编译 程琳

路透柏林/雅典1月13日电---在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.

标普在声明中称:"之所以采取今天的评级行动,主要是我们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力."

另一个或许对未来更加不利的状况是,希腊暂停与民间债权人有关新债换旧债的谈判.换债计划被视作避免希腊违约的关键举措.不过官员称,下周或将举行更多磋商.

若希腊不能说服银行和保险商自愿接受希腊债券亏损,那麽第二笔国际援助资金就可能泡汤,3月底要偿还144亿欧元到期债务的希腊也就可能破产.

标准普尔将意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯的主权债信评级各调降两个级距,并将法国、奥地利、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚的评级各调降一个级距.

此举令意大利评级降到与哈萨克斯坦同样的BBB+级别,并将葡萄牙评级推至垃圾级别.

标普还将欧元区14个国家的评级展望至于负面,包括法国、奥地利以及尚保有AAA级别评级的芬兰、荷兰和卢森堡.

德国是唯一一个在此次评级行动中全身而退的欧元区国家,AAA评级和稳定展望均保持不变.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在与总统萨科齐紧急会谈後发表讲话,淡化了法国评级遭降的影响.这是法国信用评级自1975年以来首次被降至AA+.

巴胡安对法国电视二台称:"这并不是灾难.这个评级还是非常优秀的.只是消息不算是好消息."他表示,政府不会因此而拿出进一步的撙节举措.

欧元兑美元EUR=受降级消息影响一度跌逾0.01美元,至1.2650美元.欧洲股市也转至平盘下方,但由於这条消息已经在广泛预期之中,因此市场反应比较温和.德国10年期公债期货触及纪录新高,法国、西班牙、意大利和比利时公债风险溢价均上升.

欧元区国家财长联合做出回应,发表声明称已在应对欧债危机方面做出了"长足的努力",并且正在朝着建设更强有力的经济同盟方向加速改革.

一直反复表示对希腊与民间债权人达成债务重组协议抱有信心的谈判代表称,现在对此怀有的希望降低,并警告称若谈判失败,可能给希腊和欧洲带来"灾难性後果".

一名接近希腊特别谈判小组的消息人士称:"昨天我们既谨慎又抱有信心.今天我们不那麽乐观了."

代表银行参与谈判的国际金融协会(IIF)称:"目前环境下,为仔细研究自愿参与这一做法的好处,我们与希腊和官方部门的谈判暂时中止."

双方主要的分歧在於希腊最终支付的债券利率水平.尽管双方看上去都在采取边缘政策逼对方就范,但若自愿参与协议会有多少债权人同意也颇受质疑,一些持有希腊债券的对冲基金希望要麽全额还本付息,要麽触发信用违约互换(CDS)偿付.

参阅欧元区主权评级,请点击(r.reuters.com/maf75s)

**救援基金**

标普称,欧元区面临压力,包括信贷环境收紧,越来越多的国家公债风险溢价上升,政府和家庭同时降低债务,以及经济增长前景趋软.

其并称,"欧洲决策者为了应对挑战的恰当方法而公开持久的争论不休",由此给危机解决造成的政治障碍也是此次评级行动的原因之一.

标普指出,仅靠财政撙节与预算纪律,不足以抗击此次债务危机,甚至有可能弄巧成拙.

德国财长朔伊布勒淡化此消息称:"过去几个月里,我们都认为不应过度看重评级机构的判断."

法国和奥地利的风险分别在於各自银行对二线国家和匈牙利的债务风险敞口,以及欧洲经济前景趋疲.而意大利和西班牙则是因为面临着处於历史高位的举债成本.

法国评级遭调降,让萨科齐在5月大选中连任的可能性遭受重创,也可能削弱欧洲金融稳定机构(EFSF)的实力,降低其帮助受困国家的能力.

法国是EFSF第二大担保国,EFSF目前拥有AAA评级.

标普主权评级委员会主席John Chambers称,要保住EFSF的AAA评级,需其他四个拥有AAA评级的EFSF担保国增加各自承诺份额.

这在政治上肯定是不受欢迎的做法.德国、芬兰及荷兰选民都反对向二线国家提供更多支持.

欧元区财长在联合声明中称,将竭尽所能确保EFSF的AAA评级.

尚不清楚此次降级会给法国借债成本带来多大影响,因市场早有预期,法国公债较德债利差之前已经走阔.

荷兰国际集团资深利率分析师Alessandro Giansanti称:"一个级距已经在预期之中,不过仅此而已.法国公债较德债利差可能会走阔.10年期约为130个基点,曾经达到过的最高水平是180-190个基点,有可能再次触及该水平."(完)