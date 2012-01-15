日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透1月16日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月15日(日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.2% +1.7%
2350 日本机械订单(较上月) 11月 +6.0% -6.9%
(较上年同期) +4.4% +1.5%
1月16日(一)
0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1
1月17日(二)
无重要指标公布.
1月18日(三)
0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -- -2.6%
产能利用率指数(较上月) -- +4.1%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863
外资投资日股(亿日圆) -- 买超431
1月19日(四)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5
1月20日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
无重要指标公布. (完)
--编译 肖群英;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。