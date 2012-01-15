版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 06:50 BJT

全球外汇市场1月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月15日(日)

2350 - 日本11月机械订单.

2350 - 日本12月国内企业物价指数.

1月16日(一)

-- - 美国市场适逢假期休市.

-- - 日本央行举行分支行负责人会议.

0030 - 日本前财务省官员神原英资在驻日本外国记者协会发表演说.

0500 - 日本12月消费者信心指数.

0700 - 德国12月批发(趸售)物价指数.

0815 - 瑞士12月瑞士综合生产者物价指数(PPI).

0900 - 意大利12月消费者物价指数(CPI)终值.

1130 - 法国财政经济部长巴胡安发表讲话.

2300 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐