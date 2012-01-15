全球外汇市场1月16日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月15日(日)
2350 - 日本11月机械订单.
2350 - 日本12月国内企业物价指数.
1月16日(一)
-- - 美国市场适逢假期休市.
-- - 日本央行举行分支行负责人会议.
0030 - 日本前财务省官员神原英资在驻日本外国记者协会发表演说.
0500 - 日本12月消费者信心指数.
0700 - 德国12月批发(趸售)物价指数.
0815 - 瑞士12月瑞士综合生产者物价指数(PPI).
0900 - 意大利12月消费者物价指数(CPI)终值.
1130 - 法国财政经济部长巴胡安发表讲话.
2300 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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