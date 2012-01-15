《综述》美国1月消费者信心升至八个月最高,11月贸易逆差扩大

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
* 1月美国消费者信心升至74.0
* 美国11月贸易逆差扩大
* 12月进口物价下跌0.1%
路透纽约1月13日电---周五一项调查显示,美国消费者信心在1月初升至八个月高位,因美国人对就业前景更加乐观.
稍早公布的另一份数据显示,美国11月贸易逆差扩大至五个月最高,促使部分分析师略微下调第四季经济增长率预估.[ID:nCT0499627]
汤森路透/密西根大学1月消费者信心初值由上月的69.9升至74.0,为连续第五个月上升,并创下2011年5月来最高.[ID:nCN1337374]
该数据高於预估的71.5,并与周四公布的12月零售销售逊於预期形成鲜明对比.
"这表明,即便本周公布的零售销售数据令人失望,但基本力道仍可能有所增强."GFT Forex研究主管Kathy Lien说道.
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。