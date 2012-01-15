《综述》美国1月消费者信心升至八个月最高,11月贸易逆差扩大

* 1月美国消费者信心升至74.0

* 美国11月贸易逆差扩大

* 12月进口物价下跌0.1%

路透纽约1月13日电---周五一项调查显示,美国消费者信心在1月初升至八个月高位,因美国人对就业前景更加乐观.

稍早公布的另一份数据显示,美国11月贸易逆差扩大至五个月最高,促使部分分析师略微下调第四季经济增长率预估.[ID:nCT0499627]

汤森路透/密西根大学1月消费者信心初值由上月的69.9升至74.0,为连续第五个月上升,并创下2011年5月来最高.[ID:nCN1337374]

该数据高於预估的71.5,并与周四公布的12月零售销售逊於预期形成鲜明对比.

"这表明,即便本周公布的零售销售数据令人失望,但基本力道仍可能有所增强."GFT Forex研究主管Kathy Lien说道.