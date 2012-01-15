〔澳洲数据〕12月TD-MI基础通胀指标较前月升0.3%,较上年同期上升2.2%

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透悉尼1月16日电---澳洲一项民间通胀指标显示,12月消费通胀上升,但第四季结果整体上仍较为温和,暗示未来利率下调空间很大.
多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的12月通胀指标较前月上升0.5%,11月时为下降0.1%;12月较上年同期上升2.4%,上月为2.1%,但仍稳居澳洲央行2-3%的长期利率目标区间之内.
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。