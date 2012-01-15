〔澳洲数据〕12月TD-MI基础通胀指标较前月升0.3%,较上年同期上升2.2%

路透悉尼1月16日电---澳洲一项民间通胀指标显示,12月消费通胀上升,但第四季结果整体上仍较为温和,暗示未来利率下调空间很大.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的12月通胀指标较前月上升0.5%,11月时为下降0.1%;12月较上年同期上升2.4%,上月为2.1%,但仍稳居澳洲央行2-3%的长期利率目标区间之内.