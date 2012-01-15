《欧洲金融焦点》标普降级和希腊债务谈判僵局,令欧洲亟需提高抗压力

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
* 市场对於评级调降消息的反应不会过於剧烈,周一美国市场休市
* 希腊债务谈判亦陷入困境
* 欧元区危机现再度成为市场主导因素
* 标准普尔和经济学家批评欧洲没有拿出促进经济增长的策略
路透伦敦1月16日电---对於欧元区国家债信评级遭大规模调降的消息,金融市场不大可能出现剧烈反应,但随着希腊债务危机谈判陷於僵局,欧洲面临巨大压力,亟需加强抗冲击能力,而上周出现的一丝乐观的希望已经被无情浇灭.
此前已有美国和日本被降级在先,法国和奥地利失去"AAA"评级亦算同病相怜,且标准普尔在去年11月就已经明确表示了调降的打算.尽管如此,上周因西班牙债券标售强劲而出现的乐观气氛现在似乎已变成遥远的记忆.
"一段时期以来美国经济面改善,中国放宽货币政策,这些都给市场带来帮助,但现在欧元区危机再度成为市场的主导因素,"Fidelity Worldwide Investment股市投资主管Dominic Rossi表示.
由於适逢马丁路德金纪念日,美国市场周一休市,但欧元区将很快面临对投资者投资偏好的考验.
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。