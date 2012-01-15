《欧洲金融焦点》标普降级和希腊债务谈判僵局,令欧洲亟需提高抗压力

* 市场对於评级调降消息的反应不会过於剧烈,周一美国市场休市

* 希腊债务谈判亦陷入困境

* 欧元区危机现再度成为市场主导因素

* 标准普尔和经济学家批评欧洲没有拿出促进经济增长的策略

路透伦敦1月16日电---对於欧元区国家债信评级遭大规模调降的消息,金融市场不大可能出现剧烈反应,但随着希腊债务危机谈判陷於僵局,欧洲面临巨大压力,亟需加强抗冲击能力,而上周出现的一丝乐观的希望已经被无情浇灭.

此前已有美国和日本被降级在先,法国和奥地利失去"AAA"评级亦算同病相怜,且标准普尔在去年11月就已经明确表示了调降的打算.尽管如此,上周因西班牙债券标售强劲而出现的乐观气氛现在似乎已变成遥远的记忆.

"一段时期以来美国经济面改善,中国放宽货币政策,这些都给市场带来帮助,但现在欧元区危机再度成为市场的主导因素,"Fidelity Worldwide Investment股市投资主管Dominic Rossi表示.