澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透1月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月15日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月16日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平
报纸招聘广告 -- +0.6%
0030 澳洲房屋融资 11月 +1.0% +0.7%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%
1月17日(二)
0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%
1月18日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +4.6%
1月19日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63
全职就业人数(万人) -- 减少3.99
就业参与率 65.5% 65.5%
失业率 5.3% 5.3%
1月20日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平
出口物价(较前季) -2.0% +4.0%
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月23日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.7%(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。