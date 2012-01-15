版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 06:58 BJT

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****

路透1月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周-----------------------------------

1月15日(日)

2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%

1月16日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平

报纸招聘广告 -- +0.6%

0030 澳洲房屋融资 11月 +1.0% +0.7%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%

1月17日(二)

0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%

1月18日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3%

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +4.6%

1月19日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63

全职就业人数(万人) -- 减少3.99

就业参与率 65.5% 65.5%

失业率 5.3% 5.3%

1月20日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平

出口物价(较前季) -2.0% +4.0%

--------------------------------1月23日当周-----------------------------------

1月23日(一)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +2.7%(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐