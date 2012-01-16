温家宝访利雅得 表示支持中东人民变革诉求

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日电---中国国务院总理温家宝15日在利雅得会见伊斯兰合作组织秘书长伊赫桑奥卢（Ekmeleddin Ihsanoglu），对席卷阿拉伯世界的变革做出迄今最为直接的表态。
据新华社报导，温家宝表示，中国“呼吁停止一切针对平民的暴力行为，支持有关国家人民变革诉求，希望并相信地区国家的政府和人民有能力解决自己的问题”。
温家宝说，中国与伊斯兰合作组织在维护西亚北非地区和平与稳定方面有着共同利益。
当前叙利亚危机加深，中国则一向谨慎避免在外界看来是干预别国内政的做法。
伊斯兰合作组织是世界最大伊斯兰团体，该组织曾表示，反对将叙利亚危机国际化。叙利亚国内针对总统阿萨德的反抗运动，已持续10个月。
阿拉伯联盟成员国部长将於近期会面，以评估阿萨德是否执行了一项结束叙利亚流血冲突的计划。周日稍早，阿萨德签署大赦令，赦免在反抗运动中出现的罪行。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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