中国商船湄公河遭枪击 联合巡逻队还击

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月15日电---中国公安部周日称，一艘载有木材的中国商船在湄公河遭遇不明身份人员枪击，中国和老挝警方予以还击。

公安部称，遇袭的“盛泰11号”商船从泰国返回云南西双版纳途中，经老挝会龙河口下游2公里处湄公河水域时，遭从老方一侧的枪击，没有人员伤亡。

中国商船去年10月在金三角地区遭到攻击，13名中国船员遇害。事後，中国、老挝、泰国和缅甸去年12月在湄公河开展了一项联合巡逻执法任务。

《中国日报》在其网站报导称，新的一项联合巡逻执法任务於周六开始。（完）