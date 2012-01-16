中国商船湄公河遭枪击 联合巡逻队还击

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日电---中国公安部周日称，一艘载有木材的中国商船在湄公河遭遇不明身份人员枪击，中国和老挝警方予以还击。
公安部称，遇袭的“盛泰11号”商船从泰国返回云南西双版纳途中，经老挝会龙河口下游2公里处湄公河水域时，遭从老方一侧的枪击，没有人员伤亡。
中国商船去年10月在金三角地区遭到攻击，13名中国船员遇害。事後，中国、老挝、泰国和缅甸去年12月在湄公河开展了一项联合巡逻执法任务。
《中国日报》在其网站报导称，新的一项联合巡逻执法任务於周六开始。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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