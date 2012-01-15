《综述》两美联储官员称目前无需购买公债

* 布拉德与拉克尔称目前无需买债

* 埃文斯称采取行动或可加速复苏

* 各方言论表明1月24-25日政策会议前争论激烈

路透圣路易斯1月13日电---包括一名政策中间派在内的两位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周五称,美联储应暂停购买公债,因经济力道正在增强.

圣路易斯联储总裁布拉德对记者称:"近几周和近几个月的数据一直在比较强劲,所以我认为或许有充分理由暂时按兵不动."

"如果经济在2012年确实有明显恶化,那我认为到时候要重新考虑(量化宽松),但现在情况并非如此."外界认为布拉德在美联储的政策辩论中属於中间派.

周五美联储官员们又展开激辩,下次政策会议将於1月24日至25日召开.