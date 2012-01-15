《综述》两美联储官员称目前无需购买公债

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
* 布拉德与拉克尔称目前无需买债
* 埃文斯称采取行动或可加速复苏
* 各方言论表明1月24-25日政策会议前争论激烈
路透圣路易斯1月13日电---包括一名政策中间派在内的两位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周五称,美联储应暂停购买公债,因经济力道正在增强.
圣路易斯联储总裁布拉德对记者称:"近几周和近几个月的数据一直在比较强劲,所以我认为或许有充分理由暂时按兵不动."
"如果经济在2012年确实有明显恶化,那我认为到时候要重新考虑(量化宽松),但现在情况并非如此."外界认为布拉德在美联储的政策辩论中属於中间派.
周五美联储官员们又展开激辩,下次政策会议将於1月24日至25日召开.
美联储料将向外界公布更多有关未来利率预期方向的信息,并可能公布一个明确的通胀目标,但预计不会宣布新一轮资产购买计划.
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。