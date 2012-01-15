(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆下挫,後市料进一步下跌

* 欧元兑日圆下跌至2000年来最低

* 标准普尔下调法国和其他八个欧元区国家评等

* 上日西班牙公债标售成功,周五意大利公债标售成绩望尘莫及

* 希腊和民间债权人的谈判破裂

路透纽约1月13日电---欧元兑美元周五挫至近17个月低位,兑日圆下跌至11年低点,此前标准普尔下调了欧元区九个国家评等.欧元在未来一周很可能进一步下跌.

正如市场广泛预期,标准普尔宣布下调法国,西班牙,意大利和奥地利等欧元区国家的评等,不过,维持德国AAA及展望为稳定的评级.[CMN-AAA]

周五稍早有关标普将下调欧元区国家评等的臆测令汇市走势震荡,当标普正式公布消息时,汇市无甚反应.

但分析师说,欧元遭受的更严重的冲击来自希腊及其银行债权人减记希腊债务的谈判破裂.希腊警告,如果债券交换协议不尽快达成,将出现"灾难性"後果.

"欧元下行趋势还未结束,尽管欧元空头头寸处於超高水平,但不是所有投资群体都作空欧元,所以欧元还有进一步下跌的空间,"Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich说.

他预计下周结束前欧元可能触及1.25美元,目标介於1.21-1.22美元."我猜想亚洲市场在周日晚间就会卖出欧元,"Franulovich说.

他亦表示由於希腊债务互换谈判破裂,"希腊可能是60年来出现债务违约的首个发达国家."

欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台(EBS)上一度重挫至低位1.26240美元,为2010年8月末以来的最低位.欧元兑美元尾盘报1.26830美元,日内下跌1.1%.基於EBS数据,欧元本周小幅下跌,为连续第三周下跌.

欧元空仓在最近一周再度触及纪录高位155,195口,在过去五周中有四周曾触及纪录高位.

欧元兑日圆EURJPY=EBS一度下跌至97.200日圆,为2000年以来最低位.欧元兑日圆尾盘报97.584,下跌0.9%.

降级忧虑加剧了意大利三年期公债标售欠佳所引发的跌势.是次标售未能如之前一日西班牙公债标售那样成功,反应出意大利未来三个月面临沉重的再融资负担.

纽约梅陇银行的全球外汇策略部主管Samarjit Shankar表示,"几周前就已预料到了降级,但假期期间市场浮现自满情绪,新年伊始风险偏好升温,部分归功于西班牙标售买需畅旺."

"但意大利公债标售把我们拉回到了现实,现在我们面临评级进一步被下调的威胁."

然而,Forex.com的首席汇市策略师Brian Dolan认为,从短期来看,技术因素可能会为欧元提供支撑.他说,1.26美元为从1.19美元下方到1.49美元上方这波大升势的76.4%回档位.稍早在1.26美元区域有若干买盘,为欧元提供了支撑.

浏览关於欧债危机的多媒体报导,请点选:(link.reuters.com/jyr68r).

浏览欧债危机的图表,请点选:(link.reuters.com/rev89r)

在欧债危机仍存在很多不确定性及欧元区经济前景难料的情形下,投资者不愿建立新的欧元多头仓位.

道明证券(TD Securities)首席货币策略师Shaun Osborne称,今年驱动欧元走疲的因素比2010年时明显得多.

"一方面,欧洲央行货币政策仍有空间,"Osborne称,"我们预计主要再融资利率在未来几个月中将跌至1.00%下方,至0.50%,因欧洲央行的政策制定者们要应对欧元区的衰退及大规模的去杠杆化."

欧元下跌推升美元指数.DXY至81.784,为2010年9月中旬以来的最高位.美元指数尾盘报81.456,日内上涨0.9%.

同时,美元兑日圆JPY=EBS上涨0.2%,报76.921日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2677 1.2825 -1.15 -2.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.93 76.76 +0.22 -0.01 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.55 98.42 -0.88 -2.02 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9528 0.9432 +1.02 +1.62 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5317 1.5339 -0.14 -1.40 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0223 1.0182 +0.40 +0.29 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0310 1.0338 -0.27 +0.83 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2072 1.2103 -0.26 -0.59 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8268 0.8358 -1.08 -0.73 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7936 0.7944 -0.10 +1.95 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0572 6.0101 +0.78 +1.35 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6826 7.7069 -0.32 -0.71 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9934 6.9219 +1.03 +1.53 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8665 8.8808 -0.16 -0.53 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/兰秀娟;审校 于春红/母红

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