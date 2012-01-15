(重温稿)〔美国股市〕收跌,因有报导称标普将调降欧元区国家评级

* 标普料将调降法国和其他一些欧元区国家评级

* 摩根大通走低,之前报告获利减少

* 美国1月消费者信心指数升至八个月高位

* 道指收跌0.4%,标普500指数收挫0.5%,Nasdaq指数回落0.5%

路透纽约1月13日电---美国股市周五收跌,结束四日连涨,之前有报导称,标准普尔将调降数个欧元区国家的评级.

报导称,标普将调降包括法国和奥地利在内的数个欧元区国家评级,但将保持德国和荷兰的评级不变.法国财政部长巴胡安表示,该国已接到评级将被调降一个级距的通知.

"这将扰乱这些国家的融资计划,因为他们融资都是基於AAA评级,现在法国和奥地利的评级将为AA+,意大利的评级或许会被下调两个级距,"DME Securities的场内交易部主管Alan Valdes表示.

周五美股下跌正值投资者关注焦点移回至欧债危机之际.

近几日,标准普尔500指数在美国良好经济数据的支持下已升至五个月高位.美股与欧元之间的紧密联动关系已在近几周解除,说明投资者对欧元区问题的关注有所下降.

周五美股下跌表明,欧债问题仍能令美国投资者噤若寒蝉.然而,值得注意的是,美国主要股指均收在了远高於日低的水准.

银行类股跌幅居前,因降级在即且摩根大通(JPM.N)财报黯淡均打压银行类股.标普金融指数.GSPF下跌0.8%,成为标普10大类股中表现最差的一类股.

道琼工业指数.DJI收跌48.96点,或0.39%,报12,422.06点.标准普尔500指数.SPX收挫6.41点,或0.49%,至1,289.09点.Nasdaq指数.IXIC回落14.03点,或0.51%,至2,710.67点.

本周,道指收涨0.5%,标普500指数收升0.9%,Nasdaq指数上扬1.4%.

投资者将关注下周公布的财报,以研判欧债危机怎样影响企业获利.

Valdes称,"如果欧洲陷入较轻或很深的衰退,就将损及我们的企业,并拉低股市."

摩根大通股价大跌2.5%报35.92美元,此前该银行称,第四季获利下滑23%,符合分析师估,因欧债危机削弱打压市场买卖及企业商业交易活动.[ID:nCT0499957]摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)再度表示关切欧债危机.

KBW银行股指数.BKX下跌0.4%,此前曾连续录得上涨.该指数今年迄今仍累计上涨逾10%.

美国银行(BAC.N)下挫2.7%至6.61美元.高盛(GS.N)下跌2.2%至98.96美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场交投淡静,总成交量约为63.9亿股,低於66.8亿股的日均成交量.

纽约证交所涨跌股数分别为1,036和1,941家,Nasdaq市场为804和1,666家.(完)

--编译 母红/兰秀娟;审校 于春红

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