美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透1月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月16日当周------------------------------
1月16日(一)
暂无重要经济指标公布.美国市场逢马丁路德金纪念日休市.
1月17日(二)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.00 9.53
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1月18日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 663.1
再融资指数 -- 3,560.6
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.1% +5.7%
核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488
外资购买美国公债(亿美元) -- 76
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
产能利用率 78.1% 77.8%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 22 21
1月19日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 +0.3% -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.0 68.5
建筑许可年率(万户) 68.0 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 38.5 39.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 361 362.8
1330 加拿大制造业销售 11月 +1.2% -0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 6.8
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83
1月20日(五)
1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 464 442
1530 ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2
-----------------------------------1月23日当周------------------------------
1月23日(一)
1330 加拿大领先指标(较前月) 12月 -- +0.8% (完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
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