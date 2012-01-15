《美股业绩焦点》摩根大通第四季获利下滑,但对经济抱有希望

* 净利下滑23%,EPS符合华尔街预估

* 欧债危机拖累投行业务

* 首席执行官认为贷款需求有改善迹象

* 业绩导致银行股走跌

路透1月13日电---因投行业务受累于欧债危机,摩根大通(JPM.N)第四季获利下滑.其财报导致金融股重挫,虽然该行也证明美国经济力道正在增强.

首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,看到信贷质量好转,以及美国企业和个人贷款需求改善的迹象.

他在财报公布後的电话会议上对记者称:"我们看到温和复苏,实际上力道或许正在增强,而且是广泛的复苏.希望这将带来更多就业.我们已看到就业增加...虽然还不够,但或许已经达到可自我维系的水平."

摩根大通商业部门第四季贷款余额同比增长13%,为连续第六个季度增长.该指标反映了企业借款情况.