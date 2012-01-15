《美股业绩焦点》摩根大通第四季获利下滑,但对经济抱有希望

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
* 净利下滑23%,EPS符合华尔街预估
* 欧债危机拖累投行业务
* 首席执行官认为贷款需求有改善迹象
* 业绩导致银行股走跌
路透1月13日电---因投行业务受累于欧债危机,摩根大通(JPM.N)第四季获利下滑.其财报导致金融股重挫,虽然该行也证明美国经济力道正在增强.
首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,看到信贷质量好转,以及美国企业和个人贷款需求改善的迹象.
他在财报公布後的电话会议上对记者称:"我们看到温和复苏,实际上力道或许正在增强,而且是广泛的复苏.希望这将带来更多就业.我们已看到就业增加...虽然还不够,但或许已经达到可自我维系的水平."
摩根大通商业部门第四季贷款余额同比增长13%,为连续第六个季度增长.该指标反映了企业借款情况.
但迪蒙重申了对欧债危机的警惕.他说道:"我属於'日益担忧'那一类的."
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。