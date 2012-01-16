〔金砖国家〕1月13日股汇市收盘纵览

路透1月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.06%,报952.92点.

中国股市:收跌1.3%,受中小盘股整体大跌拖累.中国央行公布12月外汇占款继续下降,显示热钱流出或加剧,增强市场对未来流动性紧张预期.不过,本周全周则累计收涨3.8%,终结此前连续九周跌势.沪综指.SSEC收报2,244.580点,跌30.430点或1.34%.沪市A股成交额为639亿元人民币,上日为638亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,力抗内地股市跌势影响,但涨势受技术阻力压抑.中国当局公布外汇占款继续下降,为近三年来首见,拖累中国股市表现.恒生指数.HSI收高0.57%,至19,204.42点,本周共上涨3.29%.恒生国企指数.HSCE上涨1.12%,至10,637.03点,本周共涨6.51%.[HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS大幅收涨.午後大量结汇卖盘涌现,激发人民币突破此前的盘整之势,强势上扬.尽管去年四季度中国外储下降,且12月外汇占款降幅大增,但市况暂未受此影响.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水343点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3409元.[CNY/CN]

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印度股市:收高并创五周来最高周末收盘位,市场寄望政府的政策改革及通胀缓和将对该国正在放缓的经济提供急需的推动力.指标BSE指数.BSESN收高0.73%,或117.11点,报16,154.62点.19支成分股上扬.[.BO]

印度汇市:印度卢比录得逾两个月来最大一周涨幅,受助于资金流入强劲以及国内股市走升,但石油进口商的美元买需限制了卢比的升势.卢比兑美元INR=D2收报51.5350/5450,盘中高见51.28,为去年12月5日以来最高位,周四收於51.60/61.卢比本周累计上涨2.29%,为连续第二周上扬.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,446.460点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.89%,报778.14点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.98%,报31.8625卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.17%,报40.3800卢布.

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巴西股市:连续第二日下跌,因投资者在股市涨至近六个月高位後进行获利了结,打压地产及矿业类股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘下滑1.29%,报59,146.58点.[ID:nN1E80C086]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌0.49%至1.7922,扭转稍早涨势;公司债发行以及新的直接投资提振雷亚尔盘初上扬.雷亚尔兑美元本周涨幅为3.60%,为六周来最大一周涨幅.[ID:nL1E8CD7GX]

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南非股市:收低,因惠誉将该国评级展望由稳定下调至负面,同时全球市场走软亦打压人气.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.34%,报29,333.57点.综合指数.JALSH收跌0.25%,报32,927.36点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元尾盘下挫2%,因投资者在惠誉调降该国评级展望後抛售其货币.南非兰特兑美元ZAR=D3跌至一周来最低8.2249,从稍早触及的日高8.0235快速回落.[ZAR/](完)