温家宝访尼泊尔 承诺增加经济援助

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都1月14日电---中国国务院总理温家宝周六访问尼泊尔时表示，中方同意增加对尼方的经济援助，支持该国脆弱的和平进程。这是中国总理逾10年来首次访问尼泊尔。
温家宝还与尼泊尔总理共同出席了基建投资项目的签字仪式，这些项目将助尼泊尔进行重建。尼泊尔2006年结束十年内战後步履艰难。
这是温家宝前往中东访问途中，对尼泊尔进行的短暂访问。
尼泊尔外交部长什雷斯塔（Narayankaji Shrestha）对记者表示：“（温家宝）此次访问，在质量上加强了两国的密切关系。”
知情官员称，中国承诺将每年向尼泊尔提供的经济发展援助，从目前的1.5亿元提高至2亿元左右，还将向该国提供一次性特别援助2,000万美元。
中国和尼泊尔发表联合声明称：“作为亲密邻邦，中方对尼泊尔和平进程取得的进展感到高兴，衷心希望尼实现和平、稳定和繁荣，早日制定新宪法。”
结束尼泊尔访问後，温家宝飞往中东，对沙特、阿联酋和卡塔尔进行访问，并将出席在阿布扎比召开的第五届世界未来能源峰会（World Future Energy Summit）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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