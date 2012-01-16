《欧洲政经焦点》法国丧失AAA评级,对萨科齐谋求连任甚为不利

* 对借款成本的影响看来有限

* 对全力竞选的萨科齐而言,降级的时间颇为不利

* 反对派认为,降级说明萨科齐的经济政策不当

* 政府淡化降级影响,承诺将进一步采取改革举措

路透巴黎1月13日电---评级机构标准普尔周五将法国的债信评级由"AAA"调降至"AA+",比德国低了一个级距,给还有三个月就将面临大选的法国总统萨科齐带来沉重一击.

标普调降欧元区九个国家的主权债信评级,法国和奥地利均失去AAA评级.标普在声明中称:"之所以采取今天的评级行动,主要是我们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力."[ID:nCN1338332]

标普还将欧元区14个国家的评级展望至于负面,包括法国、奥地利以及尚保有AAA级别评级的芬兰、荷兰和卢森堡.德国是唯一一个在此次评级行动中全身而退的欧元区国家.

在获悉降级一事後,法国财长巴胡安立即与萨科齐以及其他部长进行紧急会谈,甚至赶在标普正式宣布之前在晚间电视节目中露面,力图淡化影响.

他表示,法国政府将更加积极地推行体制改革,以促进经济成长和就业.