《中国报摘》--中国证券报1月16日

* 头版头条:

--中国国家统计局周二将公布2011年主要宏观经济数据,分析人士认为,2011年国内生产总值(GDP)增速可能回落至9.2%左右,其中四季度GDP增速可能创近两年新低,2012年一季度可能进一步下滑,从而促使宏观调控政策更加明显地松动.

* 其他:

--中国证监会主席助理吴利军表示,初步统计数据显示,在2011年参与新股申购账户中,专业机构投资者上半年亏损,下半年转为盈利,但这种盈利是短时期的,很可能今年再次陷入亏损.

--中国证监会主席助理姜洋表示,要从国家战略高度和实体经济角度,推进期货金融衍生品发展,积极支持对原油、国债以及其他大宗商品金融期货进行研究开发,并正在推进国债期货和白银期货.

--中国石油化工集团公司和沙特国家石油公司签署协议,双方将合资在沙特建炼油厂,该厂预计2014年下半年投入运营,总投资近100亿美元;沙特国家石油公司将持有62.5%股份,中石化持有剩余股份,这将是中石化在海外建的第一座炼油厂.

--中证指数有限公司报告显示,2010年和2011年两年间,新股发行市盈率远高於市场平均水平,新股上市後基本呈现单边下跌走势.

--中国城市地价动态监测系统统计数据显示,去年四季度全国各用途平均地价增速持续放缓,住宅地价环比呈现零增长.

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,中国经济在未来5-10年时间或由高速增长转为中速增长.

--国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平指出,目前房地产行业在国民经济中所占比例过高,已影响到了经济结构调整,未来政府对房地产行业的调整政策趋向中长期化;不过他认为今年房价暴跌的可能性不大.

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌表示,如果不发生全球性金融危机且国内房地产市场大体稳定,2012年经济增速预计为8.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅预计将回落至4.6%.

--中关村资本市场研究会会长李国魂表示,中小企业融资难非一日之寒,建议设立专门为中国中小型企业提供信贷服务的银行,对股市发行制度进行调整,建立良性的金融生态、创新生态、品牌生态以及股市生态.

--上海市2012年住房保障工作会议公布,今年上海保障性住房的总体目标为新开工建设和筹措1,100万平方米、16.58万套,竣工9万套(户),可供应770万平方米、11万套.

--商务部统计,2011年全国家电下乡产品实现销售额2,641亿元人民币,同比增长53.1%;截至2011年末全国累计实现家电下乡产品销售额5,059亿元,发放补贴592.2亿元.

--长江电力(600900.SS)业绩快报显示,2011年实现净利润77.28亿元,同比下滑6.05%.基本每股收益0.47元.

--中国水电(601669.SS)预计,2011年度营业收入同比增长10%-15%.净利润同比增20%-30%.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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