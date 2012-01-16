美国制裁与伊朗有石油往来中国公司 中国予以谴责

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日电---针对一家中国公司因向伊朗出售石油产品而遭美国制裁，中方表示，美国政府此举是超越对伊朗核计划国际制裁范围的不合理行为。
奥巴马政府称中国国有的珠海振戎公司为伊朗最大的石油产品供应商，於周四根据美国法律对其施加制裁。
中国外交部发言人刘为民在外交部网站发布的声明中称：“根据其（美国）国内法对有关中国公司实施制裁，这是毫无道理的，也不符合安理会针对伊朗核问题所通过决议的内容和精神。”
“我们对此表示强烈不满和坚决反对。”
美国政府称，制裁珠海振戎以及另外两家公司，是扩大打击伊朗石油行业、施压其核计划行动的一部分。西方政府称，伊朗核计划似乎旨在制造核武器。
伊朗则表示，其核活动是正当行为，完全是为和平用途。
作为伊朗石油最大买家，中国对美国的制裁威胁忧心忡忡。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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