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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 07:57 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月16日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    1/16      深   飞利信     300287       2,100         15.00        37.50     银河证券 1/19
    2/1       深   华录百纳   300291       1,500          --           --       华西证券 2/6

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
  1/16    沪    江南嘉捷  (601313.SS)    4,480          12.40        24.80     华泰联合
 *1/17    深    海思科    (002653.SZ)    3,210          20.00        32.87     中信证券 
   --     深    扬子新材   002652          --           10.10        18.74     湘财证券 1/16

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 乔艳红

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