《一周经济焦点》中国情况或预示全球经济放缓

* 中国第四季GDP增幅料降至8.7%

* 若中国经济增长令人失望,或引发全球前景忧虑

* 巴西料将降息

路透1月15日电---随着中国经济减速,美国经济改善,身处困境的欧洲至少目前可以避免大规模崩溃,全球经济增长看似会平稳放缓.

标准普尔周五调降法国、意大利和西班牙等欧元区九国评级,让金融市场为之一颤.但市场对此早有预期,或许限制了影响的扩散.

经历了2011年的波动後,若全球经济能温和减速,无疑是个极大安慰,但事实未必如此.

下周希腊与民间债权人的债务重组谈判可能破裂.伊朗核计划引起的紧张局势也继续威胁油市.美国上周数据显示零售销售意外疲软,初请失业金人数意外增多,提醒人们美国经济复苏尚未摆脱困境.

因此,即便有迹象显示今年全球经济增长仅会略微放缓至3%左右,也依然有很多隐忧,其中之一就是中国.

周二数据料显示,中国去年第四季经济增长率由前季的9.1%降至8.7%,为2009年中期以来最低增速.

最大的问题是,减速受外需和国内增长放缓影响的程度各有多高.

如果中国内部增长停滞,就会对德国和美国等国家构成拖累,这些国家正依靠强劲出口来弥补国内增长的低迷.

就这方面而言,11月美国贸易数据多少令人受到鼓舞.美国对华出口增长2.1%,至近一年来最高.

但中国数据则显示12月需求放缓,从美国进口下降2.7%,整体贸易顺差也降至三年低点,为全世界敲响了硬着陆的警钟.

中国通胀率亦下滑,外汇储备在11月和12月连降两月,为2009年初以来首见连月下滑,再次清楚地表明出口对中国经济增长的拉动正在减弱,资本正在外流.

Northern Trust分析师Asha Bangalore注意到另一个重要的贸易关系:中国与德国.中国12月从德国进口增长4.2%,为2009年10月以来最低增速.