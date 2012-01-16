〔香港新股〕黑龙江城商行龙江银行拟下半年上市,筹5亿美元--IFR

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，位於中国黑龙江省的城市商业银行--龙江银行计划下半年来港上市，筹资5亿美元。
美银美林和野村(8604.T)负责安排交易。
龙江银行是经齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社合并重组後，於2009年12月创立的。
该行2011年上半年净利润达6.27亿元人民币（9,900万美元）。截至去年6月30日，该行总资产达1,123亿元，不良贷款比率为0.83%。
2010年12月，重庆农村商业银行(3618.HK)成为第一家在香港上市的中国农村商业银行。该次的成功发行为该行筹资115亿港元（14.8亿美元）。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
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