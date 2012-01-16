版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:11 BJT

〔香港新股〕黑龙江城商行龙江银行拟下半年上市,筹5亿美元--IFR

路透1月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，位於中国黑龙江省的城市商业银行--龙江银行计划下半年来港上市，筹资5亿美元。

美银美林和野村(8604.T)负责安排交易。

龙江银行是经齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社合并重组後，於2009年12月创立的。

该行2011年上半年净利润达6.27亿元人民币（9,900万美元）。截至去年6月30日，该行总资产达1,123亿元，不良贷款比率为0.83%。

2010年12月，重庆农村商业银行(3618.HK)成为第一家在香港上市的中国农村商业银行。该次的成功发行为该行筹资115亿港元（14.8亿美元）。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐