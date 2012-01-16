《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日(I)

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
**上海证券报**
--中国八家非上市券商近日公布2011年年报,其营收和净利润均出现不同程度的滑坡.
**人民日报**
--国务院总理温家宝在《求是》上撰文称,土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等,是法律赋予农民的财产权利,无论他们是否还需要以此来作基本保障,也无论他们是留在农村还是进入城镇,任何人都无权剥夺.
--财政部等联合发布公告,向社会公布了第一批42个不属於车船税徵收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录.
--发改委称,中国北京市等七省市获准开展碳排放权交易试点工作.
**第一财经日报**
--国家外汇管理局局长易纲在全国外汇管理工作会上指出,当前外汇收支运行态势可能延续一段时间,今年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/赵红梅; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。