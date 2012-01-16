《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日(I)

**上海证券报**

--中国八家非上市券商近日公布2011年年报,其营收和净利润均出现不同程度的滑坡.

**人民日报**

--国务院总理温家宝在《求是》上撰文称,土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等,是法律赋予农民的财产权利,无论他们是否还需要以此来作基本保障,也无论他们是留在农村还是进入城镇,任何人都无权剥夺.

--财政部等联合发布公告,向社会公布了第一批42个不属於车船税徵收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录.

--发改委称,中国北京市等七省市获准开展碳排放权交易试点工作.

**第一财经日报**

--国家外汇管理局局长易纲在全国外汇管理工作会上指出,当前外汇收支运行态势可能延续一段时间,今年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]