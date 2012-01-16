《中国报摘》--金融时报1月16日

* 头版头条:

--评论文章称,中国应深化改革,防范风险,进一步做好今年各项金融工作,如实施好稳健的货币政策及优化信贷结构.

* 其他:

--中国保监会日前公布管理办法要求,公平合理拟定人身保险条款和费率,保险公司对其拟订的保险条款和保险费率承担相应责任,四大类险种需要在使用前报送保监会审批.

--日前,银联电子支付服务公司获证监会关於基金销售支付结算的许可.此前,该公司已获央行颁发的支付业务许可证.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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