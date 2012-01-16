《中国报摘》--金融时报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 头版头条:
--评论文章称,中国应深化改革,防范风险,进一步做好今年各项金融工作,如实施好稳健的货币政策及优化信贷结构.
* 其他:
--中国保监会日前公布管理办法要求,公平合理拟定人身保险条款和费率,保险公司对其拟订的保险条款和保险费率承担相应责任,四大类险种需要在使用前报送保监会审批.
--日前,银联电子支付服务公司获证监会关於基金销售支付结算的许可.此前,该公司已获央行颁发的支付业务许可证.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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