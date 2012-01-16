〔中国外汇〕外管局称今年外汇资金料保持净流入,但流入量恐明显下降--报载

路透上海1月16日电---第一财经日报周一报导,中国国家外汇管理局局长易纲在日前的全国外汇管理工作会上指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.

参会人员引述易纲称,2012年外汇收支形势将分为两个阶段,第一阶段外汇收支可能基本平衡,个别月份出现小幅净流出.

第二阶段外汇收支走势将取决於届时国际金融市场状况,若外部流动性依然偏紧.中国企业对外负债去杠杆将持续,外汇净流入继续偏低.若欧美央行进一步大幅输出流动性、国际金融市场趋稳,中国外汇净流入可能有所回升.

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]

易纲认为,当前这种收支顺差减少的外汇收支形势利大於弊,这种判断主要基於两点,一是有利於缓解通胀压力;二是可以增加央行货币政策的自主性.

他并透露,自2011年9月份以来,特别是第四季度.央行持续净卖出美元,"这是近10多年来的首次.这里面既有实体经济因素影响,也有市场和政策因素影响."

易纲谈到,三点原因造成这种现象:一是欧债危机的恶化,全球投资风险偏好下降,同时出於本土资本补充和流动性准备压力,欧美机构和企业纷纷变现境外资产,调回美元弥补其空头仓位;二是中国内需的增长,导致进出口顺差更趋平衡;三是"减顺差、促平衡"为导向的外汇管理政策调整对跨境资金流动起到了积极作用.

中国人民银行行长周小川日前表示,从近期情况来看,欧洲主权债务危机影响到国内的外汇市场,影响到资本流动方向的变化,应该说这是一个正常的现象.[ID:nCN1325242](完)